Aggiudicati i lavori da 8 milioni per i due poli scolastici 

A Villaputzu sono stati aggiudicati i lavori da 8 milioni di euro (fondi Pnrr) per i due nuovi poli scolastici del paese, la scuola dell’infanzia da una parte (compreso l’asilo nido) e poi le elementari e le medie. »Abbiamo rispettato le tempistiche molto stringenti e le scadenze imposte dal Pnrr», ha messo in evidenza il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu: «Un risultato straordinario per il nostro Comune. Le nuove scuole daranno un forte impulso alla crescita del paese e del territorio migliorandolo dal punto di vista delle infrastrutture, dei servizi offerti e sotto l’aspetto sociale, culturale e urbanistico. Puntiamo sulla scuola perché questo significa credere in un futuro migliore».

Le scuole sorgeranno al posto delle vecchie (che saranno demolite) e saranno realizzate tenendo conto del nuovo aspetto architettonico, impiantistico e tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica. Il progetto è quello delle “scuole giardino” con la didattica della natura, ampi spazi verdi, l’aranceto didattico, spazi sportivi e nuovi parcheggi. Le scuole saranno anche spazi di ritrovo per la comunità che si apriranno in orario extrascolastico per l’utilizzo di auditorium, palestra, biblioteca e laboratori. Tutti e due i complessi scolastici saranno sostenibili grazie all’utilizzo di materiali innovativi e di energie rinnovabili.

Il polo dell’infanzia dovrà essere ultimato entro il 2025, il comprensivo entro marzo 2026.

