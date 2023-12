Servizi ridotti per qaulche giorno per via dei corsi di aggiornamento dei dipendenti comunali. Chiude l’Anagrafe il 12 dicembre e il 30 gennaio (15-17); il 16 gennaio e il 6 febbraio (15-17) lo Stato civile. Le circoscrizioni di Cortoghiana e Bacu Abis resteranno chiuse del tutto il 12 dicembre, il 16 e il 30 gennaio e il 6 febbraio dalle 15 alle 17. (a. s.)

