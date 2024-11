Aggiornamento del piano per i litorali 

Carloforte aggiornerà il Piano di utilizzo dei litorali, approvato nel 2022, per superare alcune criticità. Per l’aggiornamento del Pul 133 mila euro arrivano da un finanziamento regionale ai Comuni per le attività di pianificazione del demanio costiero, mentre il Comune deve garantire una compartecipazione di 14 mila euro.

Nella delibera approvata nei giorni scorsi dalla Giunta guidata da Stefano Rombi sono specificati i temi da approfondire rispetto al Piano di utilizzo dei Litorali già in vigore sull’isola di San Pietro. Innanzitutto deve essere completato e aggiornato il quadro conoscitivo ambientale, turistico e infrastrutturale. Inoltre sono necessari «approfondimenti - si legge nella delibera - sulle cause dei processi di degrado e di erosione costiera a cui sono sottoposti alcuni tratti del litorale comunale», ma anche studi sull’evoluzione delle spiagge per elaborare modelli di fruizione destinati agli arenili più sensibili.

Altra tematica che dovrà essere inclusa nell’aggiornamento del Piano di utilizzo dei litorali di Carloforte è l’accessibilità alle spiagge e alle aree di sosta nei pressi degli arenili, anche considerando le aree di proprietà privata.

