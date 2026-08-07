Aggiornamento dei numeri civici 

Da lunedì 17 agosto prenderanno il via, su tutto il territorio comunale, le attività di rilievo delle abitazioni e dei fabbricati finalizzate all’aggiornamento della toponomastica e della numerazione civica.

L’intervento, promosso dal Comune, servirà a riordinare i numeri civici e a individuare in modo chiaro, con maggiore precisione, la via e il numero associati a ciascun immobile. L’aggiornamento permetterà inoltre di rendere più complete le banche dati comunali e di migliorare la gestione dei servizi sul territorio.

Una corretta identificazione degli edifici potrà agevolare anche l’arrivo dei mezzi di soccorso e l’attività dei servizi di pubblica utilità, dall’emergenza sanitaria alle forze dell’ordine, fino ai servizi postali e ai corrieri.

Le operazioni saranno svolte dagli addetti della Nemea Sistemi srl, società incaricata dall’amministrazione comunale. Gli operatori saranno riconoscibili attraverso un apposito tesserino rilasciato dal Comune e utilizzeranno tablet e macchina fotografica per raccogliere le informazioni necessarie.

Il Comune precisa che i rilievi verranno eseguiti esclusivamente dall’esterno degli immobili e che non sarà quindi necessario entrare nelle abitazioni private. Le verifiche interesseranno progressivamente l’intero paese. Il riordino consentirà di correggere eventuali incongruenze presenti negli archivi comunali.

Per informazioni o chiarimenti i cittadini potranno rivolgersi agli uffici comunali oppure contattare i numeri 070.9541027 e 070.9541033.

L’aggiornamento della toponomastica serve a garantire indirizzi precisi per ogni cittadino, allineare i dati del Catasto con lo stradario reale, facilitare i soccorsi medici, migliorare la consegna della posta e rispettare le norme dell'Istat sulla gestione del territorio.

In altri termini, sia la toponomastica, sia la numerazione civica devono essere curate e costantemente aggiornate, a prescindere dagli adempimenti censuari: ciò sia che il cittadino collabori e richieda l'attribuzione della numerazione, sia che non si attivi, rendendo in tal caso necessario l'intervento d'ufficio.