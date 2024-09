Aggiornamenti per i sistemi informatici, chiuso l’ufficio anagrafe 

Ufficio anagrafe chiuso ieri a Sant’Antioco. Dal Comune l’avviso informativo era stato divulgato per tempo ma, ciò nonostante, la chiusura dell’ufficio situato in un locale esterno alla sede centrale del corso Vittorio Emanuele, ha determinato qualche disagio per chi non aveva avuto modo di apprendere l’informazione. E c’è chi si è lamentato.

I motivi della chiusura dell’ufficio anagrafe, spiegano dall’amministrazione comunale, sono di carattere prettamente tecnico e sono utili al personale informatico che sta lavorando sul sistema. Sono in corso aggiornamenti e l’inserimento di nuova strumentazione, strettamente collegata alle importanti novità che caratterizzano le nuove procedure di rilascio di documenti e carte di identità.

Oltre alle scuse per il disagio e all’evidenza delle motivazioni che hanno portato alla chiusura dell’ufficio, l’avviso diramato dall’amministrazione municipale riporta anche la necessità di chiusura al pubblico per un’altra giornata lavorativa che è stata annunciata per il prossimo giovedì 19 settembre.

Utenza avvisata, insomma. (st. g.)

