Agevolazioni Tari, domande entro il 27 

C'è tempo fino al 27 agosto per richiedere le agevolazioni sulla Tari per le utenze domestiche. Sul proprio sito, il Comune ha pubblicato l’avviso con la procedura online per ottenere le riduzioni sulla tassa dei rifiuti per il 2025. Le detrazioni saranno calcolate sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare e dell’indicatore Isee. Le istanze possono essere presentate anche a mano direttamente all’Ufficio Tributi o nelle postazioni degli usceri delle sedi comunali di via San Lorenzo e piazza Maria Vergine.

