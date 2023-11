Agevolazioni Tari: dibattito in Aula sugli sconti fantasma 

I guspinesi si aspettavano una riduzione della Tari rispetto agli anni passati ma c’è chi è rimasto deluso. Oltre alle riduzioni mancate, in bolletta sarebbero stati registrati aumenti dello 0,75 per cento per le utenze non domestiche e del 3 per cento per quelle domestiche. Simona Cogoni, consigliera comunale di minoranza del gruppo Impari, ha presentato un’interrogazione per capire le motivazioni. «Alcuni cittadini ci hanno segnalato incrementi superiori ai 14 euro, altri ne hanno avuto inferiori o addirittura nessuno. Le aspettative erano di vedere diminuire i costi, soprattutto in seguito all’annuncio che i prezzi sarebbero diminuiti con il nuovo appalto. Anche se l’aumento è irrisorio, di questi tempi si somma al resto e alcuni concittadini potrebbero essere in difficoltà», ha detto Cogoni.

La risposta è arrivata dal vice sindaco Marcello Serru: «La tariffa, già spiegata in occasione della presentazione del piano Tari 2023, si basa su un calcolo relativo a due anni fa, in cui i costi per il conferimento erano più alti. La differenza nelle bollette si vedrà tra due anni. Tuttavia, non abbiamo rilevato aumenti superiori a 14 euro». Durante la seduta del Consiglio comunale della scorsa settimana è stata chiarita anche la questione del ritiro degli ingombranti a causa del blocco del conferimento nella discarica di Villacidro. «Non c’è più spazio nell’ecocentro per divani, materassi, mobili e plastiche dure e stiamo cercando una soluzione economica per conferirli altrove», ha detto Serru. ( g. g. s. )

