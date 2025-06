Agevolazioni per la mensa scolastica 

A Ghilarza l’esecutivo guidato dal sindaco Stefano Licheri ha approvato le agevolazioni per il pagamento della quota del servizio mensa scolastica e confermato le tariffe dello scorso anno. La Giunta ha stabilito che dal secondo figlio, frequentante contemporaneamente la mensa scolastica, appartenente a un nucleo familiare residente a Ghilarza, sarà applicata una riduzione del 50%. «L’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica- precisano dall’esecutivo - avviene dopo la pubblicazione dell’avviso e dell’apposita modulistica. I cittadini effettueranno il pagamento con anticipo rispetto alla fruizione del servizio, sulla base delle quote giornaliere». Chi sceglierà di pagare la tariffa massima non dovrà produrre alcuna certificazione Isee, mentre chi intende beneficiare delle tariffe ridotte deve allegare al modulo di iscrizione il modello Isee. La predisposizione di menù alternativi potrà essere effettuata dopo la presentazione di specifica documentazione. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA