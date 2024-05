Agenzie agricole, saltano le nomine 

Solo una delibera approvata ieri dalla Giunta Todde, e non è quella annunciata sulla nomina dei commissari straordinari delle agenzie agricole Argea, Laore e Agris. Slittata, trapela da fonti del Campo Largo vicine alla presidenza, per l’esigenza di acquisire maggiori informazioni ed elaborare una strategia più coerente e in linea con la nuova linea di trasparenza e chiarezza della Giunta. Per questo, si è deciso di rinviare alla prossima seduta la discussione delle delibere che riguardano il comparto agricolo. Si parla anche di contrasti interni alla coalizione, all’origine dello slittamento, ma le stesse fonti non confermano questa ipotesi.

Resta il fatto che le agenzie saranno commissariate e che si dovranno far da parte Raffaele Cherchi, direttore generale facente funzioni di Agris, Marcello Giovanni Onorato, stesso ruolo ma all’agenzia Laore, e Fabio Cuccuru per Argea. La Giunta era comunque già intervenuta sull’organizzazione delle agenzie nella scorsa seduta, quando aveva annullato le delibere con cui la Giunta precedentemente in carica aveva nominato, a poche ore dal voto del 25 febbraio, i revisori dei conti per Agris, Argea e Laore.

Riorganizzazione

Il commissariamento rientra in un ragionamento più ampio che comprende la riforma delle agenzie agricole, ribadito di recente dallo stesso assessore Gianfranco Satta: «La parola d’ordine è riorganizzazione. Dal 2006, anno in cui la Regione ha istituito Agris, Laore e Argea, il comparto ha subito trasformazioni profonde a livello globale e locale». Infatti, «cambiamenti climatici, avanzamenti tecnologici, nuove normative nazionali ed europee, evoluzione delle esigenze del mercato sono fattori che hanno radicalmente modificato il mondo agricolo». E le evidenze, «mostrano che le agenzie, come attualmente strutturate, faticano ad affrontare le problematiche generate dalle nuove dinamiche. È indispensabile che le istituzioni siano capaci di gestire questa crescente complessità, affrontandole in maniera più integrata e coordinata, attraverso la riorganizzazione complessiva e ben pianificata delle strutture, a partire dalla valorizzazione di professionalità e competenze».

