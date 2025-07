Agenzia spaziale, consegnata la sede: «Scommessa vinta» 

Tutto pronto per l’arrivo dell’Agenzia spaziale italiana a Selargius, accanto a uffici e laboratori di astrofisica ospitati da anni nella zona dell’ex Polveriera rinata come Campus della Scienza.

Ieri la visita di una delegazione dell’Asi - guidata dal direttore generale Luca Vincenzo Maria Salamone - per fare il punto della situazione e dei lavori ormai conclusi, con tanto di tour fra uffici e laboratori - da allestire - insieme al sindaco Gigi Concu, la sua vice Gabriella Mameli e parte dell’ufficio tecnico del Comune con il capo settore Adalberto Pibiri. «Un centro prestigioso che darà lustro al nostro territorio e a tutta l’Isola», il commento del sindaco durante la tappa finale dell’incontro in Municipio.

Firma e stretta di mano

Firma della convezione, stretta di mano, e di fatto la consegna della sede operativa - la terza in Italia e la prima in Sardegna - in attesa dell’inaugurazione ufficiale che dovrebbe concretizzarsi tra fine anno e inizio 2026, molto probabilmente con qualche rappresentante del Governo Meloni che sarà presente al taglio del nastro insieme ai vertici dell’Asi e del Comune.

Gli spazi all’interno dello stabile - e fuori - hanno già una destinazione: dark room, sala ricercatori, laboratori, sale espositive, control room, uffici, parco tematico, area verde, mensa e zona cottura. «Una sede che servirà anche dare spazio ai giovani, molti del territorio, da questo punto di vista il centro di Selargius sarà un vero e proprio volano per le future generazioni specializzate in questo settore», le parole del dg Salamone.

Investiti 15 milioni

Alle spalle c’è un investimento che - tra finanziamenti regionali e fondi europei - si aggira intorno ai 15 milioni di euro, compresa la parte che già ospita da anni l’Istituto nazionale di astrofisica. «Aspettiamo il taglio del nastro di questo prestigioso centro di ricerca che spero possa diventare un punto di riferimento mondiale in grado di creare anche importanti ricadute occupazionali», sottolinea il sindaco. E poi c’è l’indotto che l’arrivo dell’Asi porterà a Selargius, ma non solo. «Siamo partiti da quella che sembrava una scommessa forse troppo ambiziosa per una città come la nostra, invece oggi - a distanza di anni - poniamo le basi per lo sviluppo futuro della nostra città, e per le nuove generazioni».

Cuccuru Angius

Il centro di ricerca di Cuccuru Angius sarà la base operativa del Sardinia Deep Space Antenna, già attivo nel polo scientifico di San Basilio, il Sardinia Radio Telescope. «La firma della convenzione», sottolinea il presidente dell’Agenzia Teodoro Valente, «rinsalda un percorso che permette di consolidare le attività spaziali sul territorio della Sardegna, dove ricercatori e tecnici altamente specializzati potranno effettuare attività scientifica di elevato profilo, grazie alla collaborazione con università e istituti di ricerca, sia regionali che nazionali».

«La nuova sede», spiega, «sarà luogo di formazione per studenti e dottorandi, ma anche spazio dedicato allo sviluppo manutenzione e calibrazione di apparati scientifici, allo studio di componenti innovativi, alla divulgazione scientifica e al supporto ai programmi formativi di orientamento. Il laboratorio interno sarà, poi, punto di riferimento per esperimenti e test in collaborazione anche con le grandi agenzie spaziali internazionali come la Nasa».

Un centro che - in prospettiva - si spera possa anche «dare un ulteriore contributo per sostenere la candidatura a ospitare l’Einstein Telescope nell’Isola», l’auspicio del presidente dell’Asi.

