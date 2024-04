Agenzia  per la casa: via al bando 

Chi ha una casa da affittare e nel contempo vuole fare una buona azione ora ha la possibilità di farlo. Ieri è stato pubblicato nel sito del Comune l'avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di proprietari disponibili ad affittare alloggi a singole persone o nuclei familiari, destinatari del progetto “Agenzia sociale per la casa” della città di Cagliari, impegnati in un percorso progettuale di autonomia, per superare il disagio socio-abitativo.

L’avviso rimarrà aperto sino al 30 novembre 2025. Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al Servizio Politiche Sociali con la posta elettronica certificata utilizzando l'indirizzo agenziasociale@comune.cagliari.it.

