Agenzia funebre: ladri in fuga dopo aver forzato la serranda 

La serranda forzata, la vetrina sfondata, danni per qualche migliaio di euro ma nessuna refurtiva. È il bilancio di quello che, probabilmente, è stato un tentativo di furto andato male alle Onoranze Funebri Cocco, nella notte tra lunedì e martedì. Dal negozio, infatti, non è stato sottratto niente, forse perché il responsabile (o i responsabili) hanno temuto di essere stati visti e si sono allontanati. «Mi ha chiamato mio figlio all’una e trenta di notte, dicendo di aver trovato la serranda aperta», racconta il titolare dell’agenzia funebre, Mauro Cocco. «Ci siamo precipitati e abbiamo trovato la serranda forzata e il vetro sfondato, abbiamo capito subito che era entrato qualcuno. Dentro però era tutto in ordine e non mancava niente, forse sono stati disturbati». Sul posto anche i carabinieri. L'unico danno accertato è stato fatto alla vetrina. «Non capisco davvero il senso di provare a entrare all’interno di un’agenzia funebre», continua Cocco. «In ogni caso, mi organizzerò per installare qualche telecamera». Dal proprietario, comunque, nessun segno di allarmismo. «Si è trattato sicuramente di qualche mela marcia, ma Monserrato non è questa, rimane una città tranquilla».

RIPRODUZIONE RISERVATA