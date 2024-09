Agenzia Forestas, via alle assunzioni: 866 nuovi contratti in arrivo 

Dopo un lungo, assordante, silenzio si sblocca la vertenza sulle carenze di personale di Forestas. L’agenzia ha infatti ufficializzato il piano triennale del fabbisogno del personale per il 2024, 2025 e 2026. Il documento, partorito dopo un infinito ciclo di incontri tra i tecnici di Forestas e Regione, (con il pressing costante dei sindacati) è riuscito a individuare sia la pianta organica da aggiungere che le risorse da assegnare per renderla pienamente operativa. Sul capitolo finanziario dovrebbero essere infatti subito disponibili circa 25milioni di euro in attesa che si arrivi a 40 milioni al più presto.

Il piano assunzionale è frutto anche del recente cambio delle norme. In passato, infatti, la dotazione organica «era concepita in senso statico», spiega la stessa Forestas. «Quale sinonimo di pianta del personale teoricamente necessaria al funzionamento della struttura. Oggi, tale nozione è stata sostituita da una concezione di dotazione organica più flessibile e dinamica da intendersi nella misura di un valore finanziario complessivo, rimodulabile annualmente in considerazione degli obiettivi strategici che l’ente si prefigge, attraverso l’attuazione del Piano del fabbisogno».

Le segreterie regionali dei sindacati Uil Fpl, Clares e Fesal esprimono «grande soddisfazione, e auspicano che si proceda rapidamente per recuperare i notevoli ritardi accumulati».

I numeri elaborati da Forestas d’altronde parlano chiaro: tra operai, amministrativi e dirigenti l’Agenzia lo scorso primo gennaio contava circa 4.100 dipendenti, contro i quasi 7.000 massimi potenzialmente assumibili. Ciò significa che oltre un terzo della dotazione organica è scoperta.

«L’Agenzia non assume personale in modo sistemico e sistematico oramai da circa vent’anni», ha ammesso la stessa Forestas. «L’elevata età media dei dipendenti, con particolare riferimento agli operai, sta determinando un consistente depauperamento e riduzione della capacità operativa. A ciò si aggiunge l’ulteriore emergenza di fabbisogno assunzionale di personale, sia con qualifica dirigenziale, sia con profilo funzionale tecnico e soprattutto amministrativo (Cat. C, istruttori, e Cat. D, funzionari), necessari per garantire servizi e funzioni centrali e trasversali, in carenza di cui anche le articolazioni territoriali non possono svolgere correttamente le attività di competenza».

