Agenzia Entrate, Ruffini si dimette e punge il Governo 

Ernesto Maria Ruffini lascia la guida dell'Agenzia delle Entrate. Lo fa in polemica con il governo, ma assicura che il suo impegno da civil servant non si trasformerà in impegno politico in senso stretto. Il suo nome circola da giorni come possibile “federatore” dell’opposizione centrista e hanno parlato di lui (con diverse intonazioni) Giuseppe Sala, Rosy Bindi, Romano Prodi, Bruno Tabacci e Matteo Renzi, da cui era giunto il consiglio premonitore di dimettersi dall'Agenzia. Ruffini sembra averlo colto al volo, stanco delle letture politiche date alle sue parole e degli attacchi, che oltre a lui e all’Agenzia hanno anche tirato in ballo il Quirinale. E così l’avvocato tributarista che ha trasformato il fisco italiano spiega al Corriere di non aver retto al «cambiamento di clima» dell'ultimo periodo, a vedere i propri funzionari additati come «estorsori di un pizzo di Stato» o come «sequestratori che tengono in ostaggio le famiglie». Ruffini non fa nomi ma le frasi sono di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. E l’ostilità della Lega, già divampata la scorsa settimana dopo le lettere del fisco alle partite Iva, riemerge con forza: «Un conto è contrastare chi non vuole pagare le tasse e un altro è vessare, intimidire e minacciare i contribuenti. A Ruffini auguriamo le migliori fortune - dicono dal partito - ma ben lontano dai portafogli degli italiani». I rapporti di Ruffini con il ministro dell’Economia, il leghista Giancarlo Giorgetti, erano pienamente collaborativi.

A parlare per il Mef è però solo il sottosegretario Federico Freni, anche lui in quota Lega, che definisce il direttore «una persona per bene e un eccellente servitore dello Stato» e aggiunge: «Rispetto le sue scelte e come componente del governo ne prendo atto». Lo punzecchia invece il ministro per il rapporti col Parlamento, Luca Ciriani (FdI): «Se ha scelto di fare politica e fa dichiarazioni politiche è giusto che lasci».

