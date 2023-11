Agenzia delle Entrate nell’ex carcere 

Sono trascorsi 11 anni da che il carcere di massima sicurezza è stato trasferito a Massama ma di quel che sarà per Oristano del luogo di pena e ancor prima nella reggia che videro i fasti della corte di Eleonora d’Arborea niente si sa. Questa è la storia. La cronaca racconta di quell’enorme edificio tra galera e reggia che dopo tanti anni attende di tornare a nuova vita.

Chiusura eterna o luogo da vivere? «La risposta compete al Demanio, proprietario dell’edificio. Noi le idee le abbiamo molto chiare. Lo Stato invece non mi sembra perché non indica una rotta precisa e non è disposto a dialogare», racconta il sindaco Massimiliano Sanna. Che cullava il sogno di fare dell’ex carcere anche un campus universitario.

Il progetto

Il Demanio non cambia idea dal voler assegnare l’edificio di piazza Manno di oltre 5.500 metri quadrati di cui 1.900 coperti a sede dell’Agenzia delle entrate. «Abbiamo riproposto la richiesta attraverso la Regione, che dovrebbe ricevere la struttura per poi girarla al Comune, ma il Demanio è fermo nella sua decisione. Ripete che ha in progetto la ristrutturazione dell’edificio per adibirlo a sede degli uffici finanziari oggi in via Petri che il ministero delle Finanze ha in locazione. Ero e ancora resto contrario a quell’operazione, sono convito che questo spazio meriti altra destinazione. Sono disposto a parlarne ma non accetto decisioni a senso unico», commenta il sindaco Massimiliano Sanna.

Tutto fermo

Da quando il carcere è stato trasferito a Massama il Demanio ha sistemato la facciata ma all’interno non ha smosso un chiodo. Dopo tanto tempo in quelle celle a bocca di lupo e in quella che fu la reggia dei Giudici di Arborea il tempo si è fermato e il famoso progetto di accorpare in un unico edificio non l’Agenzia delle entrate ma anche, e soprattutto confessa il sindaco, la Prefettura e qualche ufficio comunale è finito chissà dove.

Affitti d’oro

A soffrirne sono le Finanze pubbliche che continuano a pagare centinaia di migliaia di euro per i locali che detiene in affitto. Questi. Ministero delle Finanze, Ragioneria dello Stato 68 mila euro; Questura in via Beatrice D’Arborea (proprietà Ente previdenza dipendenti sanitari) 636mila euro e nella stessa via altri locali in affitto sempre dal ministero dell’Interno 250mila.

Quasi un milione di euro all’anno, quindi, tra Questura-Stradale e Prefettura. Nel bilancio dell’Erario il costo dell’affitto per le Entrate di Oristano incide per 660 mila euro.

