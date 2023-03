Agenti picchiati, due in cella  Truzzu: «Restino in carcere» 

Intanto è stato dimesso dall’ospedale anche l’ispettore di 53 anni colpito con pugni e calci dai nordafricani che avevano tentato di impedire l’arresto dei due algerini scagliandosi contro gli agenti in borghese. Le sue condizioni sono fortunatamente meno gravi di quanto ipotizzato dopo il pestaggio. I medici del Brotzu hanno escluso conseguenze gravi al collo e al timpano causate dai calci al volto e in testa. I suoi colleghi dovranno fermarsi un bel po’ di giorni per i traumi alle costole, ad una mano e al menisco.

Dalla camera di sicurezza della Questura, dove hanno trascorso la notte in attesa della direttissima, al carcere di Uta. Resteranno in cella fino a mercoledì, giorno del processo (per loro sono stati chiesti i termini a difesa), i due algerini di 22 anni arrestati l’altro pomeriggio in piazza del Carmine a conclusione della violenta aggressione ai quattro poliziotti del Gruppo Falchi impegnati nella zona per un’operazione contro lo spaccio. Dovranno difendersi da accuse pesanti: resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e spaccio. Uno dei due era incensurato e regolare, l’altro già noto per i suoi precedenti e irregolare. Ieri un terzo algerino di 20 anni, richiedente asilo, è stato denunciato a piede libero (senza la flagranza non è possibile l’arresto) dopo essere stato riconosciuto come uno degli aggressori. Anche per lui le accuse di resistenza e lesioni.

Dalla camera di sicurezza della Questura, dove hanno trascorso la notte in attesa della direttissima, al carcere di Uta. Resteranno in cella fino a mercoledì, giorno del processo (per loro sono stati chiesti i termini a difesa), i due algerini di 22 anni arrestati l’altro pomeriggio in piazza del Carmine a conclusione della violenta aggressione ai quattro poliziotti del Gruppo Falchi impegnati nella zona per un’operazione contro lo spaccio. Dovranno difendersi da accuse pesanti: resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e spaccio. Uno dei due era incensurato e regolare, l’altro già noto per i suoi precedenti e irregolare. Ieri un terzo algerino di 20 anni, richiedente asilo, è stato denunciato a piede libero (senza la flagranza non è possibile l’arresto) dopo essere stato riconosciuto come uno degli aggressori. Anche per lui le accuse di resistenza e lesioni.

I contusi

Intanto è stato dimesso dall’ospedale anche l’ispettore di 53 anni colpito con pugni e calci dai nordafricani che avevano tentato di impedire l’arresto dei due algerini scagliandosi contro gli agenti in borghese. Le sue condizioni sono fortunatamente meno gravi di quanto ipotizzato dopo il pestaggio. I medici del Brotzu hanno escluso conseguenze gravi al collo e al timpano causate dai calci al volto e in testa. I suoi colleghi dovranno fermarsi un bel po’ di giorni per i traumi alle costole, ad una mano e al menisco.

Sul fronte delle indagini, la Squadra Mobile, guidata dal dirigente Fabrizio Mustaro, avrebbe già individuato anche altri componenti il gruppo degli aggressori, tra l’altro ripresi dai filmati girati dagli stessi Falchi, mentre altri giovani dovranno ancora essere identificati con certezza seppur ripresi dagli obiettivi delle telecamere.

Le convinzioni

I fatti dell’altro pomeriggio hanno inevitabilmente scatenato numerose reazioni. La stessa piazza del Carmine si è ritrovata a “mormorare” con maggiore impeto rimarcando l’«assoluta novità» per quel che concerne le reazioni dei nordafricani davanti ai controlli delle forze dell’ordine. «Non era mai accaduto un fatto simile», dicono alcuni residenti che più volte hanno avuto modo, in questi anni, di diventare spettatori di episodi di violenza e pestaggi anche tra gli stessi stranieri.

Ieri il sindaco Paolo Truzzu è andato in piazza del Carmine. «Questo triste episodio merita un’attenzione particolare proprio per la sua dinamica e per il fatto che un nutrito gruppo di persone abbia aggredito volontariamente i poliziotti per impedire l’arresto di uno spacciatore. I criminali che commettono un reato, e qui poco importa la loro nazionalità, vanno tenuti in carcere o, come nel caso di stranieri, rispediti nel loro Paese». Truzzu ha ribadito la sua convinzione: «Cagliari è una città sicura e così deve restare. Per questo fatti come quello di martedì pomeriggio devono restare isolati e non diventare un precedente preoccupante. Non è tollerabile che dieci persone circondino gli agenti e li aggrediscano. È necessario rinforzare gli organici delle forze dell’ordine e credo non sia davvero accettabile che dopo gli arresti per colpe così gravi i responsabili tornino liberi dopo un breve periodo di detenzione. Per delinquere ancora».

Gruppi operativi

Dice Luca Agati, segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia: «Quanto accaduto in piazza del Carmine accende i riflettori su quello che è il problema della sicurezza in città. Riteniamo che non esista un vero e proprio allarme criminalità ma semplicemente una grossa difficoltà per le forze dell'ordine ad operare in sicurezza in virtù degli organici sempre più ridotti». Lo confermano i numeri proprio del Gruppo Falchi «a cui tra l’altro appartengo», precisa il sindacalista. «Siamo nati in dieci e oggi siamo rimasti in sei. Uno è in malattia, si lavora in cinque».

Giochi e famiglie

Era affollata di famiglie e bambini, piazza del Carmine, il pomeriggio dell'aggressione. I poliziotti “invisibili”, in abiti civili per non essere individuati dagli spacciatori, da chi si è di fatto appropriato degli spazi comuni per delinquere, quei luoghi li tenevano d’occhio da sette giorni. In un attino La violenza. «Siamo convinti – conclude Agati – che non serva un presidio fisso ma vanno rinforzati quei gruppi operativi. La sicurezza si fa con mezzi e uomini».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata