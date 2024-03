Agenti penitenziari in festa, attesi rinforzi nelle carceri 

Ieri festa regionale a Bitti della polizia penitenziaria per i 207 anni di attività del Corpo. Alla cerimonia erano presenti il provveditore regionale della Sardegna Antonio Galati, il direttore della casa circondariale di Mamone e il comandante del corpo di polizia penitenziaria, rispettivamente Vincenzo Lamonaca e Francesco Dessì, la comandante del reparto del corpo di polizia penitenziaria Maria Elena Mariotti assieme al sindaco Giuseppe Ciccolini, al prefetto Giancarlo Dionisi, alle più alte cariche istituzionali civili, politiche, militari e religiose, ai responsabili degli istituti sardi. Nel messaggio il Capo del Dipartimento Giovanni Russo ha elogiato il lavoro degli agenti e del personale penitenziario, soffermandosi sulla necessità di migliorare le varie professionalità aumentando il personale: a breve verrà pubblicato il bando per il reclutamento di 2568 agenti che, secondo Mariotti, non saranno sufficienti a colmare il fabbisogno delle strutture penitenziarie. Un rendiconto dell’attività svolta dalla polizia penitenziaria sarda è stato dato da Dessì: oltre 5 mila operazioni di traduzione con conseguente spostamento di 7341 detenuti, 105 piantonamenti in luoghi di cura, circa 5 mila agenti impegnati. Presenti docenti e alunni delle scuole alberghiere di Arzachena e Budoni. Encomi sono stati consegnati a Baingio Masia, Tonio Uledda, Sandro Pirastu Sandro, Gennarino Ragazzao e Stefano Cancellari. (m. d.)

