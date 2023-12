«Agenti in servizio senza riposo» 

«Una squadra del Reparto Mobile, appena rientrata da Roma e arrivata in nave a Olbia per poi raggiungere Cagliari, è stata impiegata per un servizio di ordine pubblico nel pomeriggio. Quattro colleghi si sono ammalati. rimarchiamo l’assenza di una pianificazione. Il rispetto delle norme contrattuali è un optional per un reparto come quello di Cagliari». Il duro attacco è del sindacato di Polizia del Siulp in un documento del segretario provinciale Massimo Vargiu inviato al dirigente del tredicesimo Reparto Mobile, alla segreteria nazionale del Siulp e al questore.

Il sindacato rimarca che «sul dirigente gravino tante responsabilità» ma «riteniamo che bisognava affrontare il problema molto tempo fa e non gestire l’ordine pubblico in questo modo senza prendere in considerazione lo stress da lavoro e il benessere degli agenti del Reparto».

RIPRODUZIONE RISERVATA