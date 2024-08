Agenti in borghese contro il caos  

Ultima tranche d’estate con le scintille, a Olbia e in Costa Smeralda. Risse, musica a tutta volume nel cuore della notte e aggressioni hanno imposto la linea dura per calmare gli animi, in questa turbolenta fine di agosto. Tanto che il comandante della Polizia locale di Olbia, Giovanni Mannoni, ha deciso di utilizzare sempre di più personale in borghese. anche in nottata, per contrastare un gruppo di persone, piccoli spacciatori e senza tetto, che sembrano avere preso possesso del centro storico della città gallurese. Altro problema che toglie il sonno, letteralmente, è quello della musica ad alto volume diffusa dai locali nel cuore della notte. In questo caso la battaglia si combatte non solo nel centro di Olbia, ma anche a Porto Rotondo e Porto Cervo.

Schiaffi ai clienti in Costa

I provvedimenti sono diversi e riguardano situazioni distinte. Ieri la Questura di Sassari ha ordinato la chiusura per due settimane (misura amministrativa di prevenzione) della discoteca Just Me (ex Cavalli) di Porto Cervo. Nel locale si sono verificati diversi episodi di violenza, tra i quali quello del 12 agosto, quando un addetto alla sicurezza ha schiaffeggiato un cliente che stava fotografando il cantante Geolier. Oltre che di aggressioni e risse, la magistratura e le forze di polizia si sono occupate di locali con i decibel (almeno secondo i residenti di Porto Cervo) fuori controllo. È il caso del beach club Vesper di Capriccioli, destinatario di un provvedimento del Tribunale civile di Tempio. I giudici hanno imposto una drastica riduzione della attività per il rispetto della quiete pubblica.

Olbia e Porto Rotondo

Anche a Olbia l’estate è ai titoli di coda tra le segnalazioni dei residenti infuriati. La Polizia locale ha ricevuto numerose richieste di intervento per i decibel oltre soglia (di notte) nei pub e locali della città. Sono stati sanzionati con multe salate almeno quattro club (anche a Porto Rotondo) ma nonostante le misure e le diffide della Polizia Locale, la musica continua sino alle ore piccole. Uno dei settori della città dove maggiori sono le lamentele è quello intorno al piazza del Mercato, in pieno centro. Le persone che vivono nella zona sono esasperate. Il regolamento del Comune di Olbia parla chiaro, dopo due sanzioni per la violazione delle prescrizioni sull’orario e volume della musica, scatta la chiusura del locale e non è escluso che nei prossimi giorni si arrivi alle misure più drastiche. Gruppi di residenti si sono rivolti anche alla Procura di Tempio per segnalare il problema. A Olbia, ma anche nelle località balneari della città, in tanti non ne possono più anche delle risse e dei litigi in strada.

Rissa continua

Ieri la Polizia locale ha denunciato due spacciatori tunisini vicino allo Skate Park di via Nanni, entrambi sono stati trovati in possesso di cocaina e in passato hanno partecipato a risse e aggressioni. In questi giorni i servizi della Polizia locale sono affidati al personale in borghese del Nucleo di Sicurezza urbana. L’unico modo per cercare di arginare i comportamenti violenti di un gruppo di persone che infastidisce residenti e turisti nel centro storico.

