Sono stati curati e dimessi con prognosi di sette giorni, due agenti di polizia penitenziaria aggrediti ieri mattina all'ospedale Moscati di Taranto da un detenuto con problemi psichiatrici. Giovedì l'aggressore aveva distrutto e poi incendiato - l’aveva fatto anche in altre carceri - la stanza in cui era detenuto. Poi il ricovero all'ospedale di Taranto, dove ieri mattina ha distrutto la stanza in cui era ospitato, sradicando anche i lavandini.