Agenti di custodia all’attacco: «Impossibile lavorare così» 

I rappresentanti sindacali, riuniti nel carcere di Uta, denunciano la grave situazione in cui versa il settore e annunciano, per il 12 ottobre, una manifestazione nazionale a Roma. Domenico Nicotra, presidente ConSiPe, manda un messaggio chiaro: «Non è più possibile lavorare in queste condizioni, vogliamo interventi urgenti per spostare dal carcere i detenuti psichiatrici e gli extracomunitari, categorie che non siamo preparati a gestire». Gli psichiatrici, in precedenza venivano accolti negli Opg che sono stati poi chiusi. «Hanno bisogno di strutture idonee con personale specializzato, ogni giorno il livello di aggressione all’interno delle carceri è sempre più alto, noi siamo poliziotti e pensiamo alla sicurezza. Anche gli extracomunitari hanno bisogno di strutture idonee con personale preparato: è urgente affrontare il tema della riorganizzazione delle carceri. Questo rappresenta il fallimento dei garanti dei detenuti, che dovevano evitare queste situazioni», conclude.

Roberto Melis, segretario nazionale ConsSiPe, illustra la situazione di Uta: «Nello specifico è abbastanza grave, abbiamo una carenza di personale di oltre il 40 per cento, sovraffollamento, e gli eventi critici, come autolesionismo e aggressioni al personale, ormai sono quotidiani. Nell’istituto sono presenti 582 detenuti, contro i 512 previsti, e il 30 per cento è costituito da detenuti psichiatrici, mentre il personale conta solo 312 unità, e deve lavorare due ore in più per sopperire alla mancanza».