«Agenti caduti, esempio per tutti» 

Un’aquila stilizzata domina un piccolo nuraghe, realizzato con le pietre raccolte nei paesi dei poliziotti scomparsi. Il monumento ai caduti è stato inaugurato ieri mattina nel giardino antistante il complesso che ospita la prefettura, la questura e la polizia stradale di Oristano dal capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza Vittorio Pisani. Una cerimonia davanti a tante autorità ma soprattutto ai familiari dei caduti mentre erano in servizio «uomini e donne che vanno sempre ricordati perché erano loro a fare gli uffici di polizia – ha ribadito Pisani – in quegli anni i mezzi a disposizione erano effettivamente pochi, non c’erano i Gps e tutte le altre attrezzature tecnologiche che abbiamo oggi e che ci mettono nelle condizioni, in maniera anche molto agevole, di affrontare la lotta alla criminalità». Dopo la benedizione dell’opera da parte dell’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni, il capo della polizia ha ricordato gli agenti caduti e salutato i familiari delle vittime. Momenti di commozione e forte emozione. «È molto importante ricordare i nostri caduti soprattutto per i giovani poliziotti che, entrando in questa questura avranno un simbolo, un esempio della dedizione al lavoro sino all’estremo sacrificio» ha sottolineato Vittorio Pisani. Il questore di Oristano Giuseppe Giardina con orgoglio ha evidenziato che «la Questura di Oristano ha finalmente un monumento dedicato ai caduti».

La sala

Dopo l’inaugurazione del monumento, la sala conferenze della Questura è stata intitolata all’ex questore Emilio Pazzi, figura carismatica di poliziotto che in quarant’anni di lavoro dedicò la propria attività al contrasto della criminalità sarda; in particolare alla lotta ai sequestri di persona. Assunse il ruolo di prefetto delle province di Cagliari, Nuoro e Oristano, oltre alla direzione del centro criminalpol. Si distinse per l’impegno nel mantenimento dell’ordine pubblico, in occasione dei Mondiali di calcio del 1990 quando era questore a Cagliari. Ieri la sua attività e la sua dedizione al lavoro sono state ricordate anche dall’ex magistrato Ettore Angioni e dall’ex prefetto Salvatore Mulas.

