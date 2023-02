Agenti aggrediti: «Sono figlio del questore» 

L’uomo, un 40enne cagliaritano, ha poi tentato di colpire con pugni al volto uno degli agenti che riusciva però, prontamente, a schivarli. All’ennesimo rifiuto di fornire le proprie generalità, veniva invitato a salire sul mezzo di servizio per essere accompagnato presso il gabinetto regionale della Polizia scientifica per essere sottoposto ai rilievi foto segnaletici.

I poliziotti lo hanno avvicinato chiedendogli spiegazioni del suo modo di fare, delle sue grida. Un attimo e la reazione è stata altrettanto scomposta, mostrandosi tutt’altro che disponibile a rispondere agli agenti. Anzi, insultandoli con frasi denigratorie. Poi, alla richiesta di esibire un documento d’identità, non solo ha risposto sdegnato con un’alzata di spalle ma anche dichiarandosi figlio del questore e dunque in grado di far licenziare in tronco i poliziotti, mantenendo sempre un atteggiamento ostile, tanto da rendere necessario l’intervento di una seconda pattuglia.

«Sono il figlio del questore, voi chi c… siete. Vi faccio licenziare tutti». Di farsi identificare non voleva sentir ragione quando gli agenti della squadra Volante della Polizia lo hanno raggiunto nel centro storico, nel quartiere della Marina, dove poco prima se l’era presa con un gruppo di cinque turisti stranieri, terrorizzandoli con urla e minacce, costringendoli alla fuga.

Le verifiche

L’aggressione

L’uomo, un 40enne cagliaritano, ha poi tentato di colpire con pugni al volto uno degli agenti che riusciva però, prontamente, a schivarli. All’ennesimo rifiuto di fornire le proprie generalità, veniva invitato a salire sul mezzo di servizio per essere accompagnato presso il gabinetto regionale della Polizia scientifica per essere sottoposto ai rilievi foto segnaletici.

L’ira

Non era finita. Di placarsi non ne voleva sentir ragione. Si è così scagliato violentemente contro gli operatori, urlando di essere vittima di «abuso di potere» e che se i poliziotti non smettessero di importunarlo avrebbe riferito tutto a suo padre. Non più il questore ma un «noto magistrato di Cagliari». L’episodio è avvenuto sotto gli occhi di numerosi passanti che in quel momento si trovavano in zona e dei residenti della Marina, attirati dalle urla dell’uomo. Grida e ostilità mai interrotte anche negli Uffici della Scientifica, dove ha continuato a proferire frasi minacciose contro gli operatori.

La conferma

Dopo aver informato il pubblico ministero di turno, gli agenti delle Volanti lo hanno arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità. Durante l’udienza di convalida per direttissima tenutasi ieri mattina, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto.

