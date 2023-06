Agente spara e uccide minore Incidenti alla periferia di Parigi  

Parigi. Incidenti ieri sera a Nanterre, alle porte di Parigi, dopo che in mattinata un poliziotto aveva sparato e ucciso un ragazzo di 17 anni alla guida di un’auto che gli agenti avevano provato a fermare per controlli. Il giovane pare abbia tentato di investire gli agenti e uno di loro ha aperto il fuoco quando il giovane è ripartito. Un video sui social mostra che l’agente aveva puntato l’arma sul giovane: quando quest’ultimo è ripartito, ha gridato «Ti sparo in testa» e ha sparato. L’auto si è schiantata contro un palo e Noel M. (con precedenti) è morto poco dopo l’intervento dell’ambulanza. È stata fermata una decina di persone e sono state aperte due inchieste: per il rifiuto di obbedire alla polizia e per omicidio.

