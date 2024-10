Agente spara e rischia il linciaggio 

CROTONE. Un 44enne inseguito e ucciso da un agente, che finisce in prognosi riservata dopo che i parenti del morto tentano di linciarlo.

È accaduto ieri pomeriggio a Crotone, sull’episodio indagano i carabinieri. La vittima è un pizzaiolo, Francesco Chimirri, molto attivo su Tik Tok, dove aveva quasi 158 mila follower. Del poliziotto che lo ha ucciso, in servizio nella Questura di Crotone, si sono apprese, al momento, soltanto le iniziali e l'età, G.S, 37 anni. L'agente ieri sera era ricoverato nell’ospedale di Catanzaro, in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico per le numerose lesioni che ha riportato, soprattutto al volto. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Le auto distrutte

La vicenda ha avuto inizio ad Isola Capo Rizzuto, un centro a pochi chilometri da Crotone. Secondo una prima ricostruzione il poliziotto, che era in borghese e libero dal servizio, avrebbe notato Chimirri mentre investiva con la sua auto alcune automobili parcheggiate. A quel punto si è messo all’inseguimento, affiancando Chimirri e raggiungendolo soltanto nel centro abitato di Crotone, nel quartiere Campanaro, considerato dagli investigatori ad alta densità criminale. Quando le due auto si sono fermate Chimirri avrebbe tentato di aggredire il poliziotto, che nel frattempo era sceso dalla sua vettura. A quel punto G.S. ha impugnato la pistola d’ordinanza ed ha sparato tre colpi contro il quarantaquattrenne, uno dei quali lo ha raggiunto uccidendolo sul colpo. A quel punto alcuni familiari e conoscenti di Chimirri si sono scagliati contro il poliziotto, tempestandolo di calci e pugni.

Filmati incompleti

I carabinieri, arrivati nel frattempo, hanno sottratto il poliziotto ai suoi aggressori e poi, per ricostruire in ogni dettaglio la dinamica, hanno acquisito le immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona. I militari stanno anche sentendo le persone che hanno assistito alla scena. Ma l’indagine ha dei lati complessi perché la scena dell'aggressione sarebbe avvenuta fuori dal raggio delle telecamere. La vicenda ha suscitato scalpore a Crotone come ad Isola Capo Rizzuto. L’agente è in servizio da alcuni anni ed è considerato un poliziotto esperto e di grande professionalità. Stima circondava anche Francesco Chimirri, conosciuto da molti per la sua professione di pizzaiolo e per il suo attivismo sui social.

RIPRODUZIONE RISERVATA