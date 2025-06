Agente scomparso: allarme in Questura, avviate le ricerche 

Questura di Nuoro in apprensione da mercoledì per la scomparsa di Fabrizio Spagnoli, 30 anni, Vice Ispettore della polizia in servizio dall’8 gennaio alla terza sezione della Squadra mobile del capoluogo barbaricino. Originario dell’Abruzzo e residente a Montesilvano, Spagnoli era rientrato a casa per un breve periodo di ferie.

La sua famiglia si è allarmata quando, il giovane non ha fatto rientro a casa e non ha risposto più al telefono. Aveva un traghetto prenotato da Livorno alle 22, ma non è mai passato da casa per preparare i bagagli. La madre, ha denunciato la scomparsa ai carabinieri.

Durante il sopralluogo nella sua abitazione, è stato scoperto che la pistola d’ordinanza non era più in suo possesso: l’arma è stata lasciata in casa. Ieri la Bmw nera dell’agente è stata ritrovata aperta nella frazione di Campotino, a Collecorvino, nei pressi di un agriturismo dove, secondo quanto riferito, Spagnoli si era sposato tempo fa. Subito sono scattate le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Pescara e affidate ai Vigili del Fuoco, Protezione Civile, con cani molecolari, e sommozzatori, vista la presenza di piccoli laghi nella zona. Utilizzati anche droni, e termocamere.

