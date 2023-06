Agente picchiato durante un controllo 

Ha accompagnato il comandante Guido Calzia negli uffici comunali di via Sonnino: poi ha fatto un controllo nella zona notando un cittadino straniero che occupava, con un giaciglio di fortuna, un’uscita di sicurezza. L’agente della Municipale si è avvicinato per dirgli che non sarebbe potuto stare lì. La reazione dell’uomo è stata improvvisa: si è alzato e ha sferrato un pugno al poliziotto. A quel punto l’agente ha usato lo spray anti aggressione e chiamato i rinforzi. Nella zona sono arrivate le pattuglie della Polizia Locale e il 26enne, senegalese con tre decreti di espulsione sulle spalle, è stato fermato.

Su disposizione del pm di turno è stato arrestato per lesioni (il poliziotto ha riportato sette giorni di cura) e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina, nel processo per direttissima, ha ottenuto i termini a difesa. Il giudice lo ha liberato ma con l’obbligo di dimora fuori dal comune di Cagliari. (m. v.)

