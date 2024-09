Agente morso da un detenuto, l’ira dei sindacati 

Agente morso più volte al braccio e aggredito con calci e pugni da un detenuto. Risale a venerdì sera l’ennesimo atto di violenza nel carcere di Bancali che ha avuto di nuovo l’infermeria come cornice del gesto. L’uomo, un 35enne extracomunitario, prima ha cercato di nascondere le pastiglie della terapia nei pantaloni poi, invitato dal poliziotto ad assumerle davanti ai sanitari, si è accanito d’improvviso contro di lui, provocando l’immediato l’intervento degli agenti penitenziari che hanno faticato a contenere lo straniero. A dare notizia dell’accaduto i sindacati Uspp e UilPa con il primo che, attraverso il suo segretario regionale Alessandro Cara, commenta: «La polizia penitenziaria si ritrova a un punto in cui è ormai disarmata, perché questo non è più un lavoro per poliziotti». Le aggressioni sono quasi quotidiane e non più imprevedibili. Perché, sottolinea il presidente dell’Uspp Giuseppe Moretti, «i soggetti che presentano problematiche connesse all'uso di sostanze stupefacenti, come nel caso in specie, hanno problematiche che dovrebbero essere trattate al di fuori delle strutture penitenziarie». Intanto si ipotizza l’uso di taser per impedire episodi simili e si evidenziano le criticità. «Ci vuole - aggiunge Moretti - un incremento significativo del personale in servizio». (e.f.)

