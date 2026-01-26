Agente minacciato spara: un morto 

MILANO. Un lunedì di sangue vicino al “bosco della droga”. Una pattuglia di agenti in divisa e in borghese sta svolgendo un servizio antidroga in via Impastato, nel quartiere Rogoredo. Poco prima delle 18, secondo la ricostruzione della polizia, un 28enne marocchino con precedenti per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale si avvicina mentre gli agenti stanno fermando un sospetto spacciatore. L’uomo punta un’arma contro la pattuglia. Un poliziotto, dopo avere intimato l’alt, gli spara. La pistola del 28enne, si scoprirà solo in un secondo momento, è a salve. Il giovane cade a terra senza vita: i soccorritori che arrivano poco dopo possono solo constatarne il decesso.

«No al tritacarne»

Arrivano anche il medico legale, gli uomini della Scientifica e il pm Giovanni Tarzia. Dovranno ricostruire nel dettaglio una vicenda di cronaca che farà discutere e che inevitabilmente evoca le azioni dell’Ice americano. Ne è consapevole il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: «Le prime notizie scontano un margine di approssimazione. Non ho motivo di presumere sulla legittimità o proporzionalità dell’intervento, ma da parte mia assicuro che non diamo scudi immunitari a nessuno. Le autorità competenti vaglieranno il caso. Chiedo solo di non fare presunzioni di colpevolezza. Ci rimetteremo in maniera serena alla valutazione di quello che sarà stato lo svolgimento dei fatti».

In serata la notizia che l’agente è indagato. Ma la Lega si è subito schierata con lui. «Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma», dice il vicepremier Matteo Salvini. Ancora più esplicita la nota del suo partito: «Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno difendono i cittadini perbene. L’auspicio è che, davanti alla tragedia appena avvenuta a Milano, nessun agente finisca ingiustamente nel tritacarne. La Lega ribadisce la necessità del pacchetto sicurezza, anche per aiutare le forze dell'ordine a tutelare i cittadini con sempre maggior efficacia». Cauto il centrosinistra. «Sul singolo episodio non entro», dice il leader del M5S Giuseppe Conte, «Però sul clima generale per la sicurezza il governo ha detto che va tutto bene, nonostante i numeri aumentati per stupri, rapine, violenze varie».

