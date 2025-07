Agente immobiliare morto, funerale bloccato 

L’autopsia disposta dalla Procura ed effettuata dal medico legale Giampaolo Maietta non ha sciolto i dubbi della famiglia sulla morte dell’agente immobiliare di 44 anni, trovato senza vita giovedì sera, dentro la sua automobile, dopo essere precipitato da un burrone che delimita la provinciale 19 a Castiadas. L’esperto nominato dal procuratore capo Rodolfo Sabelli e dal sostituto Mario Leo avrebbe individuato delle ferite nelle braccia e al corpo, probabilmente auto-inferte, che però non avrebbero determinato il decesso, riconducibile con ogni probabilità all’incidente stradale. Nel frattempo, oltre all’avvocato Valerio Pirisi che assiste il fratello della vittima, ieri si è costituito anche il collega Gianfranco Piscitelli, nominato dall’ex moglie a tutela dei figli minori.

Bloccati i funerali

In un primo momento, ieri mattina, il pm Leo aveva restituito la salma ai familiari e dato il via libera ai funerali, ma poi è arrivata la decisione di tenere il corpo a disposizione. L’avvocato Piscitelli ha indicato come propria consulente la criminologa Roberta Bruzzone, riservandosi anche la possibilità di nominare un medico legale di parte: esperti che, nei prossimi giorni, potrebbero chiedere di effettuare un esame esterno o avere un confronto con il consulente del pubblico ministero. Nel frattempo, dunque, la salma resta nel Dipartimento di medicina legale dell’ospedale Brotzu.

L’indagine

A rendere necessaria l’apertura di un fascicolo (per il momento si ipotizza l’omicidio colposo, ma nel giro di qualche giorno l’inchiesta potrebbe virare nell’induzione al suicidio) è stato il messaggio comparso su Facebook nel profilo personale dell’agente immobiliare. Nello scritto il 44enne sembrava annunciare propositi suicidio, ma con accuse durissime nei confronti di persone legate al suo ambiente lavorativo. Si faceva riferimento, tra l’altro, anche ad auto saltate per aria, incassi in nero e presunti raggiri che avrebbero fatto piombare l’agente immobiliare nella disperazione. In quel post sui social, poi misteriosamente scomparso, verrebbe rivelata anche una ipotetica truffa legata ad aste giudiziarie per l'acquisto di case, oltre a parlare di orologi preziosi, oggetti di lusso che ormai da tempo vengono utilizzati come beni di rifugio per reinvestire il denaro contante.

I tanti dubbi

«La famiglia non crede alla prima ricostruzione», si era limitato a dire l’avvocato Pirisi, che assiste il fratello, «per questo vuole che vengano fatti accertamenti per chiarire l’accaduto». Ora è intervenuto anche il collega Piscitelli che solleva più di un dubbio sull’ipotesi del gesto volontario. Un giallo tutt’altro che chiuso.

