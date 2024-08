Agente forestale morto, l’addio ad Assemini 

La svolta nell’inchiesta sull’incidente in cui ha perso la vita Michele Murenu potrebbe arrivare nelle prossime ore. Il 24enne di Assemini in servizio alla stazione del Corpo forestale di Santadi, morto in un incidente sulla Provinciale 79 mentre correva a spegnere un incendio nelle campagne di Villaperuccio, viaggiava a bordo di un Land Rover guidato dalla collega Federica Mulas, 29enne di Castiadas. Proprio la posizione della donna, rimasta ferita per fortuna in maniera non grave, è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Cagliari: nelle prossime ore potrebbe arrivare l’iscrizione nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale, un atto dovuto anche a garanzia dell’automobilista, per consentire l’esecuzione di tutti gli accertamenti di legge.

I roghi

Mentre le indagini sull’incidente sono affidate ai carabinieri che hanno eseguito i rilievi sulla Provinciale in cui Mulas ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e ribaltandosi in cunetta, quelle sugli incendi che sabato hanno devastato le campagne del Sulcis sono nelle mani del Corpo forestale. Michele Murenu e la collega Federica Mulas, dopo aver effettuato un primo intervento a Is Meddas, nel territorio di Narcao, intorno alle 15,30 erano diretti verso la zona di Cracerannu, nel territorio comunale di Villaperuccio, dove era divampato l’ennesimo rogo dopo quelli che poco prima erano scoppiati a Piscinas, Santadi e Narcao. Oltre alle squadre a terra, in quelle ore, erano operativi anche due elicotteri. Poco prima delle 16 la tragedia: lo scontro e i soccorsi, purtroppo vani. Murenu è morto qualche ora dopo in ospedale a Cagliari.

Il ricordo

I funerali saranno celebrati oggi alle 16.30, nella chiesa della Beata Vergine del Carmine. Ad Assemini sarà lutto cittadino. La famiglia di Michele Murenu ieri è rimasta chiusa nel dolore nella camera mortuaria del Brotzu: «Intorno a Michele - racconta il sindaco di Assemini Mario Puddu - si sono strette tantissime persone, familiari, amici, colleghi e conoscenti. Eravamo presenti anche io e il vice sindaco Matteo Venturelli». Una folla commossa si è radunata per rendere omaggio a questo ragazzo solare e sempre sorridente che viveva con i genitori in via Cagliari. La madre Cristina Ledda è professoressa nella scuola secondaria di primo grado Pascoli-Nivola. Il padre Marco è geologo, mentre il fratello minore, Simone, è un consulente immobiliare. Michele, dopo il diploma al liceo scientifico Euclide, si è impegnato tanto per entrare nel Corpo forestale, sua grande passione insieme all’atletica leggera. Proprio per raggiungere il suo obiettivo lavorativo si allenava con il gruppo dell’atletica Valeria di Decimomannu.

«Era un ragazzo brillante e generoso - racconta il dirigente scolastico del liceo Euclide Vanni Mameli - amato da compagni e insegnanti per il suo spirito solare e la sua grande umanità». Tanti i messaggi dal mondo dello sport. Vanessa Erbì correva insieme a lui: «Uno di quei ragazzi che non ci sono più, bravissimo, gentile, studioso, dedito al lavoro, alla corsa ma soprattutto alla fidanzata Rachele che amava tanto». Così Cesare Mascia: «Era l’amico che tutti vorrebbero avere, educato, disponibile e sempre presente». Sconvolti dalla notizia anche coloro che hanno condiviso con lui l’impegno nella lotta agli incendi. «Era un ragazzo veramente d’oro», dice Marco Serafini, volontario della Protezione civile di Santadi. Commosso anche il parroco di Assemini don Paolo Sanna: «La scelta di un lavoro così rischioso a beneficio della collettività già di suo manifesta una grandezza d’animo non comune e costituisce un bellissimo esempio per i coetanei».

