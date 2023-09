Agente condannato: fuori dalla Polizia  

Due agenti condannati per maltrattamenti nei confronti della moglie: uno cacciato dalla Polizia di Stato con i giudici del Consiglio di Stato che hanno confermato la decisione all’amministrazione, l’altro reintegrato dal Tar Sardegna perché la sanzione disciplinare della “destituzione” è stata ritenuta eccessiva.

Le decisioni

Sono due sentenze destinate a far discutere quelle depositate nel giro di pochi giorni dai giudici amministrativi di piazza del Carmine e dai colleghi romani di Palazzo Spada. Nel secondo caso il Consiglio di Stato ha confermato la destituzione di un agente condannato a due anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, che - stando a quanto scritto nella sentenza penale ormai definitiva - sarebbe stata picchiata e minacciata per anni. Quattro anni fa, l’agente (in servizio in Sardegna ma non si conosce quale fosse la Questura d’appartenenza perché la sentenza è stata resa anonima per proteggere l’identità della vittima) era stato cacciato via dall’Amministrazione e dal Ministero dell’Iterno, al termine di breve un procedimento disciplinare. A pesare sulla decisione (prima del Tar e poi del Consiglio di Stato) sarebbe stata anche la minaccia con l’arma di servizio che la donna aveva denunciato. «Per la sua gravità», scrivono i giudici, «la condotta rappresenta una violazione dei doveri di fedeltà e rettitudine alla Costituzione».

Pronuncia differente

Di parere opposto, invece, è stata la sentenza dei giudici del Tar Sardegna su un ricorso presentato da un agente della Polizia penitenziaria, destituito dopo una condanna ad un anno e quattro mesi per fatti del 2016. Anche in questo caso l’uomo avrebbe maltrattato la coniuge (in presenza dei figli). L’agente aveva contestato la “sproporzionalità” della punizione decisa dalla Disciplinare, visto che il ministero della Giustizia, per fatti altrettanto gravi, non era mai arrivato a cacciare un agente. Il ricorrente ha depositato in giudizio i provvedimenti del Dap di sospensione dal servizio per alcuni mesi riferibili a condanne penali riportate da appartenenti al Corpo. Dalla condanna alla sanzione disciplinare, inoltre, erano trascorsi 7 anni - si evince dalla lettura del dispositivo - nei quali i rapporti con l’ex moglie sono migliorati e il poliziotto ha sempre ottenuti giudizi buoni e ottimi in campo lavorativo.

Annullato il decreto di destituzione dal Corpo, ora il Dap dovrà pronunciarsi nuovamente sul procedimento, ma tenendo conto del parere espresso dal Tar Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA