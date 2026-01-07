VaiOnline
Minneapolis.
08 gennaio 2026 alle 00:28

Agente anti-migranti uccide un’attivista 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Minneapolis. Una cittadina statunitense è stata uccisa a Minneapolis durante un’azione anti-migranti. La vittima aveva tentato di speronare con la sua auto alcuni agenti dell’Ice, responsabili della sicurezza delle frontiere e impegnati nella zona di Powerhorn, un quartiere residenziale nella città del Minnesota. Il fatto è avvenuto all’incrocio tra la 34° Strada e Portland Avenue, vicino a dove nel 2020 l’afro-americano George Floyd fu ucciso da un poliziotto bianco.

Con oltre duemila agenti dell’Ice mobilitati, Minneapolis è l’ultimo bersaglio della campagna dell’amministrazione Trump contro l’immigrazione illegale. «Il personale dell’Ice sta provocando il caos», ha detto il sindaco Jacob Frey che, sui suoi profili social, ha chiesto alle forze federali di lasciare immediatamente la città. Tra i partecipanti c’era Gregory Bovino, l’alto funzionario noto per essere stato il volto delle operazioni di repressione anti-migranti a Los Angeles, Chicago e in altre città. La vittima era la moglie di un leader del movimento pro-migranti, ha riferito la senatrice Tina Smith. In un video diffuso sui media locali e diventato virale sui social si vede un agente che spara a bruciapelo alla donna attraverso il finestrino. La ministra della Sicurezza interna, Kristi Noem, ha difeso l’Ice definendo la vicenda «un atto di terrorismo interno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Vento gelido dal nord, ecco l’inverno Nel weekend nuova perturbazione

Oggi temperature in salita, ma sono attese nuove nevicate 
Luca Mascia
Lotteria Italia

Jerzu può brindare al superfortunato da 1,5 milioni di euro

Nel borgo del vino caccia al vincitore «Un evento che strappa un sorriso» 
Roberto Secci
Il piano tra Nulvi e Ploaghe, la decisione del Consiglio di Stato

Super pale a Saccargia, il silenzio della Regione apre la strada al progetto

Ventisette torri alte 150 metri al posto di quelle attuali (più basse) 
E. Fr.
la strage di capodanno

L’Italia piange i cinque ragazzi

Ieri i funerali. Il papà di Chiara alla premier: «Niente omissioni» 
Bologna

L’assassino non doveva essere in Italia

Capotreno ucciso: a carico del 36enne croato un provvedimento di allontanamento 