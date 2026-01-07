Agente anti-migranti uccide un’attivista 

Minneapolis. Una cittadina statunitense è stata uccisa a Minneapolis durante un’azione anti-migranti. La vittima aveva tentato di speronare con la sua auto alcuni agenti dell’Ice, responsabili della sicurezza delle frontiere e impegnati nella zona di Powerhorn, un quartiere residenziale nella città del Minnesota. Il fatto è avvenuto all’incrocio tra la 34° Strada e Portland Avenue, vicino a dove nel 2020 l’afro-americano George Floyd fu ucciso da un poliziotto bianco.

Con oltre duemila agenti dell’Ice mobilitati, Minneapolis è l’ultimo bersaglio della campagna dell’amministrazione Trump contro l’immigrazione illegale. «Il personale dell’Ice sta provocando il caos», ha detto il sindaco Jacob Frey che, sui suoi profili social, ha chiesto alle forze federali di lasciare immediatamente la città. Tra i partecipanti c’era Gregory Bovino, l’alto funzionario noto per essere stato il volto delle operazioni di repressione anti-migranti a Los Angeles, Chicago e in altre città. La vittima era la moglie di un leader del movimento pro-migranti, ha riferito la senatrice Tina Smith. In un video diffuso sui media locali e diventato virale sui social si vede un agente che spara a bruciapelo alla donna attraverso il finestrino. La ministra della Sicurezza interna, Kristi Noem, ha difeso l’Ice definendo la vicenda «un atto di terrorismo interno».

