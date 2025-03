«Agente aggredito in carcere, occorre intervenire» 

La commissione Carcere presso l’Ordine degli avvocati di Oristano manifesta solidarietà all’agente della polizia penitenziaria vittima di una aggressione da parte di un detenuto di Massama, e all’intero corpo. «Il grave episodio evidenzia» scrive la consigliera delegata avvocata Rosaria Manconi, «le difficili condizioni in cui operano gli agenti e costituisce un significativo segnale di allarme sulle croniche disfunzioni del sistema penitenziari. Il recente evento impone la necessità di comprendere a fondo la realtà carceraria e le tante difficoltà che l’affliggono e di adottare un nuovo approccio educativo e non meramente segregativo e punitivo della pena». Alla politica «l’invito a una presa in carico delle criticità che investono questo settore della giustizia penale e ad adottare tutte le decisioni necessarie a riportare il sistema nell’alveo della legalità». Condanna l’episodio Paolo Mocci, garante per i diritti dei detenuti: «Doveroso stigmatizzare la decisione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di continuare a trasferire detenuti dal continente verso le carceri della Sardegna. I detenuti, sradicati da contesti detentivi dove già seguono un percorso e privati della possibilità di mantenere legami affettivi e familiari, si trovano in condizioni di maggiore isolamento con ricadute sul loro stato d’animo e, in alcuni casi, sulla sicurezza interna agli istituti».

