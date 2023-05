Agente aggredito da un recluso 

Un carcere fuori controllo, dove la tensione è alle stelle. La carenza d’organico, poi, non aiuta. Badu ’e Carros si conferma una polveriera. Dopo la fuga del boss pugliese Marco Raduano, lo scorso 25 febbraio, nelle ultime ore si registra l’ennesimo episodio inquietante. Un agente è stato aggredito da un detenuto, è rimasto ferito dopo aver tentato di placare la furia di quell’uomo che ha messo a soqquadro un’intera sezione del penitenziario, dopo essere uscito dalla sua cella per recarsi a effettuare una telefonata. Scatta così la protesta degli agenti, con appello al prefetto Giancarlo Dionisi per un incontro urgente e sit-in programmato a Nuoro per il 12 maggio.

Alta tensione

La violenza abbonda, le aggressioni si susseguono. La denuncia arriva dalle rappresentanze sindacali della Polizia penitenziaria, al gran completo. Tutte le sigle concordano: «Il carcere di Nuoro è ormai fuori controllo». «La situazione è grave e nulla è accaduto dopo le tantissime denunce fatte nel corso degli ultimi mesi», evidenzia Luca Fais, segretario regionale del Sindacato autonomo Polizia penitenziaria, Sappe, che con i colleghi di Sinappe, Osapp, Uilpa, Cisl e Cigl ha dato vita alla protesta unitaria. «L’ultimo episodio violento ha visto per protagonista un detenuto che, uscito dalla propria cella per fare una telefonata autorizzata, è andato in escandescenze e ha letteralmente distrutto tutte le suppellettili e altri oggetti presenti nella sezione. Il poliziotto di servizio, nel fermare la sua furia aggressiva, lo ha immobilizzato in attesa di rinforzi ma è rimasto contuso a causa della violenta reazione dell’uomo».

I sindacati scendono in piazza, non vedono alternative alla protesta. Per il 12 maggio hanno organizzato una manifestazione in città. «Come prima cosa chiediamo un incontro con il prefetto - aggiunge Fais -. La situazione a Badu ’e Carros è fuori controllo e l’amministrazione penitenziaria si è trincerata in un assordante silenzio. La carenza organica è pari a 59 unità, il personale è costretto a turni interminabili». Donato Capece, segretario generale del Sappe, puntualizza: «Ci attiveremo presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, affinché le giuste proteste dei colleghi di Badu ‘e Carros trovino attenzione e conseguenti provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza del carcere».