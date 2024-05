Agente accoltellato, è in fin di vita 

Milano . Sassi contro i treni, minacce ai pochi passeggeri presenti alla stazione di Lambrate, ma anche pietre sulla strada sottostante, dove una donna di 55 anni è rimasta ferita alla testa in modo non grave. Agli agenti della polizia ferroviaria servivano rinforzi e perciò hanno chiamato i colleghi della Volante, dotati, a differenza loro, di taser. A bordo di una delle due pattuglie arrivate in pochi minuti c’era anche il vice ispettore Christian Di Martino, 35 anni, che, nel tentativo di fermare l’aggressore, è stato colpito da tre fendenti e ora lotta per la vita in ospedale.

L’inseguimento

Quando Hasan Hamis, 37enne marocchino con un curriculum criminale non indifferente e 22 alias, ha visto i rinforzi è scappato verso la stazione centrale ed è stato raggiunto. Di Martino ha usato il taser: un dardo ha colpito alla gamba Hamis, ma il secondo non l’ha tramortito. Quando il vice ispettore ha cercato di bloccarlo, quello ha estratto un coltello da cucina dalla lama di 20 centimetri e l’ha colpito tre volte, all’addome e al torace. Poi è stato bloccato e anche due agenti della Polfer sono rimasti feriti. Di Martino è stato trasportato al Niguarda con tre ferite a polmone, milza e addome che hanno lesionato gli organi interni. Nel giro di sette ore ha subito più interventi per fermare l’emorragia, ha avuto cinque arresti cardiaci e ha ricevuto copiose trasfusioni di sangue e plasma. Al momento Di Martino è ricoverato in terapia intensiva, sedato, in prognosi riservata. Accanto a lui, originario di Ischia, la fidanzata e il padre e anche tanti colleghi.

Provvedimento mancato

Hamis è stato arrestato per tentato omicidio (la Procura di Milano lo giudica estremamente pericoloso e ha chiesto il carcere) ed è emerso che altrove aveva commesso reati sin dal 2002, quando il 18 dicembre era stato arrestato a Napoli. Ha precedenti per rapina aggravata, furto, lesioni personali, stupefacenti e sequestro di persona e fu condannato per reati di droga e contro il patrimonio. È rimasto in Italia da irregolare con due provvedimenti di espulsione mai effettivamente eseguiti anche per il mancato riconoscimento delle autorità marocchine. L’ira del sindaco di Milano Giuseppe Sala: «Anche il governo, visto che qualche esponente dei partiti di maggioranza butta la croce addosso a Milano e a me, faccia un esame di coscienza e si chieda perché non fa il suo dovere. Se c’è un provvedimento di espulsione il dovere è eseguirlo».

