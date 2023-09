Agatha Christie o Federico Moccia? 

La corsa alla sala non appena si conclude la Mostra di Venezia non è cosa nuova e anche quest'anno spinge molti (specie le produzioni indipendenti presentate alle sezioni parallele del Festival) a cercare visibilità nella speranza di una risonanza mediatica favorevole. Di fatto per molti si tratterà di vita breve. Intanto da qualche giorno sono già visibili titoli di qualità come il cartoon “Il castello invisibile” di Keiichi Hara, il bellissimo ritratto “Enzo Jannacci: vengo anch’io” di Giorgio Verdelli, il nobile "Oltre il confine” di Alessandro Valenti che si confronta con le storie d'immigrazione raccontate da Matteo Garrone (“Io Capitano”), la riedizione dell'amatissimo “Film blu” di Krzysztof Kieslowski, “Cile, il mio Paese immaginario” iconico documentario dell'esule Patricio Guzman nell'anniversario del golpe che uccise Salvador Allende. In qualche sala si incontra anche il commovente “Tiziano Terzani, il viaggio della vita” di Mario Zanot.

“Frammenti di un percorso amoroso”

Di Chloé Barreau. Arriva dalle notti veneziane questa confessione di una viaggiatrice tra Parigi e Roma che ripercorre le sue storie d'amore tra frammenti di memoria e incontri con le donne e gli uomini che hanno segnato la sua vita.

“L’experience Zola”

Di Gianluca Matarrese, con Anne Barbot e Benoît Dallongeville. Sul palcoscenico parigino Anne e Ben mettono in scena il testo di Emile Zola mescolando finzione artistica e vita reale.

“Assassinio a Venezia”

Di e con Kenneth Branagh e con Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio, Michelle Yeoh. La terza avventura del baffuto investigatore Poirot nella versione di Kenneth Branagh. In questo caso a dire il vero c'è ben poco del testo di Agatha Christie, mentre il belga baffuto è in esilio volontario a Venezia dopo la pensione. Coinvolto suo malgrado in una seduta spiritica, Poirot deve far fronte a un omicidio che ha i colori del paranormale e deve far ricorso al meglio della sua intelligenza per non cedere ai fantasmi veneziani. Candidato alla vetta del box office.

“L’invenzione della neve”

Di Vittorio Moroni. L’ottimo esordio di Elena Gigliotti ha il volto e la storia di Carmen, cresciuta lontana dalla madre e ora costretta alla stessa sorte quando un giudice sancisce che debba vedere la figlia dell'ex compagno Massimo solo due volte al mese. Ingaggerà una straziante battaglia contro la legge e i pregiudizi per riavere Giada.

“Una sterminata domenica”

Di Alain Parroni. Arriva dalla Mostra di Venezia il bell'esordio di un giovane regista che mette in scena un triangolo amoroso sullo sfondo della periferia romana degli ultimi. Un po’ “Jules e Jim”, un pò “Non essere cattivo”, il film segue gli smarrimenti di Alex e Brenda, travolti da una gravidanza inattesa, mentre Kevin, sfaccendato e seducente, trascorre fin troppe ore in compagnia di Brenda. Nelle inquadrature di Parroni c'è la verità della vita.

“Mamma qui comando io”

Di Federico Moccia con Daniela Virgilio, Simone Montedoro, Maurizio Mattioli, Corinne Clery. Lo scrittore-regista di “Tre metri sopra il cielo” riprova a conquistare il pubblico dei cinema con una commedia familiare che vede al centro il piccolo Francesco a cui il giudice assegna la casa di famiglia di fronte alle continue liti dei genitori.

“Il grande carro”

Di Philippe Garrel con Louis Garrel. Storia di tre fratelli e una nonna, componenti una piccola troupe dello spettacolo viaggiante che devono far fronte improvvisamente alla morte del capocomico che è anche il padre di Louis, Pieter e Martha. Sarà la nonna a tenere le fila della memoria famigliare. Un piccolo film brillante come un gioiello, quasi un regalo dal padre a figlio.

