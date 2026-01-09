Agatha Christie day, eventi in biblioteca 

Lunedì 12 gennaio l’orologio della letteratura gialla batterà un rintocco solenne: ricorrono i cinquant’anni dalla scomparsa di Agatha Christie. Sarà l’occasione giusta per immergersi di nuovo nelle sue opere ancora oggi lette da milioni di persone in tutto il mondo. Anche Cagliari con le sue biblioteche, celebrerà la scrittrice Agatha Christie. Appuntamento lunedì in tutte le strutture del sistema bibliotecario comunale che ha aderito all'Agatha Christie Day.

La selezione

Per l’occasione saranno allestite in tutte le biblioteche della città vetrine tematiche dedicate all’opera e all’eredità narrativa di Agatha Christie, con una selezione di romanzi, racconti e saggi critici che ripercorrono la carriera della scrittrice britannica e il suo impatto sulla letteratura di genere.Accanto alle esposizioni bibliografiche verranno proposte micro-attività ispirate all’universo di Agatha Christie, pensate per coinvolgere lettrici e lettori di ogni età: piccoli giochi, suggerimenti di lettura, curiosità sull’autrice e sui suoi personaggi più celebri, da Hercule Poirot a Miss Marple.

L’omaggio

L’iniziativa intende rendere omaggio a una figura centrale della letteratura del Novecento, capace di attraversare generazioni e confini culturali, e al tempo stesso valorizzare le biblioteche come luoghi di scoperta, partecipazione e promozione della lettura.L’Agatha Christie Day è un invito a riscoprire il piacere del mistero e dell’indagine, attraverso una delle voci più influenti e amate della narrativa mondiale.

