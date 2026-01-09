VaiOnline
Iniziativa.
10 gennaio 2026 alle 00:12

Agatha Christie day, eventi in biblioteca 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lunedì 12 gennaio l’orologio della letteratura gialla batterà un rintocco solenne: ricorrono i cinquant’anni dalla scomparsa di Agatha Christie. Sarà l’occasione giusta per immergersi di nuovo nelle sue opere ancora oggi lette da milioni di persone in tutto il mondo. Anche Cagliari con le sue biblioteche, celebrerà la scrittrice Agatha Christie. Appuntamento lunedì in tutte le strutture del sistema bibliotecario comunale che ha aderito all'Agatha Christie Day.

La selezione

Per l’occasione saranno allestite in tutte le biblioteche della città vetrine tematiche dedicate all’opera e all’eredità narrativa di Agatha Christie, con una selezione di romanzi, racconti e saggi critici che ripercorrono la carriera della scrittrice britannica e il suo impatto sulla letteratura di genere.Accanto alle esposizioni bibliografiche verranno proposte micro-attività ispirate all’universo di Agatha Christie, pensate per coinvolgere lettrici e lettori di ogni età: piccoli giochi, suggerimenti di lettura, curiosità sull’autrice e sui suoi personaggi più celebri, da Hercule Poirot a Miss Marple.

L’omaggio

L’iniziativa intende rendere omaggio a una figura centrale della letteratura del Novecento, capace di attraversare generazioni e confini culturali, e al tempo stesso valorizzare le biblioteche come luoghi di scoperta, partecipazione e promozione della lettura.L’Agatha Christie Day è un invito a riscoprire il piacere del mistero e dell’indagine, attraverso una delle voci più influenti e amate della narrativa mondiale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Orecchioni (Aou Cagliari): «Situazione catastrofica che si aggrava ogni giorno». Massazza (Asl 8): «Sistema in default»

Pronto soccorso e medici di base, la sanità è in tilt

Al Policlinico e al Santissima Trinità decine di pazienti in attesa di ricovero  
Cristina Cossu
Allevamento

Dermatite bovina sconfitta, ora si riparte

Stop alle restrizioni. Le associazioni: «Riconquistiamo il mercato, la Francia è ko» 
Riccardo Spignesi
Il caso

Il paese dei centenari non riesce più a trattenere i giovani

A Teulada non si arresta l’emorragia di residenti nella fascia 0-44 anni 
Luigi Almiento
La guida

Neve, piccoli consigli per una gita sui monti

Parcheggi, ristoranti e hotel: Fonni e Desulo attendono i turisti per un weekend da tutto esaurito 
Simone Loi
Venezia

Barman ucciso, la pista del video hot

Cinque giorni prima di sparargli il vigile gli scrisse: «Ti darò la caccia» 
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
La conferenza stampa

Meloni: «Spesso dalle toghe problemi sulla sicurezza»

La premier a tutto campo: con Mattarella non sono sempre d’accordo ma i rapporti restano ottimi 
Crans-Montana

Fermato il titolare del bar della strage

La moglie in lacrime: «Chiedo scusa» Mattarella a Martigny omaggia le vittime 