Agata, Milly e i cuccioli di gatto e cane 

Agata (foto in alto a sinistra) è una cucciola affettuosa in cerca di adozione. Si trova da una volontaria che non vuole neanche pensare che il suo futuro possa essere dentro un box. Agata ha cinque mesi, sarà una futura taglia media, va d'accordo sia con i gatti che con gli altri cagnolini ed è dolcissima con le persone. Per informazioni scrivere al numero 389.8511914.

Cinque cuccioli

L’associazione onlus Fierogatto ha cinque cuccioli (foto in alto a destra) pronti per le adozioni. Hanno due mesi, sono stati partoriti sopra il tetto di una casa e sono cresciuti li. Ora mamma gatta è stata sterilizzata mentre loro sono pronti per essere adottati. Chi li cede richiede la sterilizzazione obbligatoria e vita in casa in sicurezza (senza accesso alla strada o vie di fuga). Scrivere su whatsapp al numero 393.9805500.

Maschi e femmine

Cuccioli maschi e femmine (foto in basso a sinistra) cercano adozione. Sono di futura taglia media e vengono ceduti solo per compagnia. Per informazioni telefonare al 391.3317137.