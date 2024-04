Afroamericano ucciso  dalla Polizia con 96 colpi 

New York. La polizia americana torna al centro delle polemiche dopo la diffusione di un video shock che mostra alcuni agenti in borghese sparare 96 colpi in 42 secondi al 26enne afroamericano Dexter Reed, fermato in strada perché senza cintura di sicurezza. L’episodio è avvenuto il 21 marzo a Chicago, ma le immagini riprese dalla bodycam di un agente sono state diffuse solo ora.

Secondo la versione ufficiale, i poliziotti hanno aperto il fuoco dopo che Reed si sarebbe rifiutato di uscire dal veicolo e avrebbe sparato per primo ferendo uno di loro. La famiglia del ragazzo, tuttavia, accusa la Polizia di eccesso di violenza e si chiede perché cinque agenti in borghese lo abbiano fermato e si siano avvicinati alla sua macchina con le pistole spianate “solo” perché non indossava la cintura di sicurezza. Il 26enne è stato fermato dagli agenti di un’unità tattica a bordo di un veicolo senza contrassegni. Il video mostra le forze dell’ordine che circondano il Suv guidato da Reed, lui che abbassa un finestrino, poi lo alza e si rifiuta di uscire dall’auto. Il Civilian Office of Police Accountability ha affermato che secondo le indagini il giovane ha sparato per primo ferendo un agente, poi altri quattro (ora in congedo amministrativo per 30 giorni) hanno risposto al fuoco, esplodendo 96 colpi.

