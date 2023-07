“Afrinzos e brocas segadas” nel piazzale della Vittoria  

Si chiama “Afrinzos e brocas segadas” la commedia teatrale che verrà portata in scena venerdì 14 alle 21 nel piazzale della Vittoria ed inserita nel variegato cartellone delle manifestazioni estive che animeranno le serate di questa calda estate. A salire sul palco la compagnia Amentos et Bisos di Ardauli, mentre la commedia è stata scritta dal compianto Mario Deiana, autore di tante altre rappresentazioni della stessa compagnia del Barigadu. Reduci da una importante trasferta nella penisola, gli attori ardaulesi faranno come al solito divertire il pubblico abbasantese. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco in collaborazione con l'Unione del Guilcier, il Comune e la Regione. ( s. c. )

