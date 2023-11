Affondo di Grillo sul processo di Tempio 

Abito blu e campanella in mano: «Se vado fuori tono mi suoni». È l’esordio di Beppe Grillo, nel salotto di Fabio Fazio a “Che Tempo” che fa su Nove, palcoscenico scelto per siglare il suo ritorno in tv dopo 9 anni di assenza. Uno show vecchia maniera dove l’attualità politica (poca) si mischia con aneddoti e gag lasciando spazio anche ad un passaggio al vetriolo su una vicenda che lo tocca da vicino. Il protagonista è suo figlio Ciro, a processo per presunta violenza sessuale. Grillo non lo cita ma punta il dito contro contro Giulia Bongiorno, senatrice della Lega ma soprattutto avvocato che difende la presunta vittima: «È un avvocato, presidente della commissione Giustizia, è una senatrice della Lega che fa comizietti davanti ai tribunali dove c’è una causa a porte chiuse... È inopportuno. Si mischia tutto e vediamo cosa succede".

I libri di Vespa

L'ultima volta che il garante del Movimento Cinque Stelle si era seduto in un salotto televisivo risale al 2014 con Bruno Vespa (all’epoca non tornava in Rai da 21 anni): «Sono qui per capire se sono il peggiore - dice rivolto alla platea - se ho peggiorato questo Paese, non è una battuta». Al suo penultimo intervistatore riserva una frecciata a sfondo editoriale: «Bruno Vespa ha scritto un libro “Da Mussolini a Beppe Grillo” ma vi rendete conto? Io quando vedo un suo libro in autogrill, lo copro con quello di Casalino, toh!». Poi un passaggio mesto proprio su quella presenza a “Porta a Porta”: «Dopo l’ultima intervista con Vespa abbiamo perso elezioni, tutti quelli che ho mandato a fanculo sono al governo quindi sono il peggiore». E infatti rinuncia alla leadership sul Movimento: «Ho una confusione totale. Non posso condurre e portare a buon fine un movimento politico, non sono in grado». E a Fazio che gli fa da spalla e gli chiede perché non se ne fosse accorto prima, replica: «Ma c’era Casaleggio, lui era un organizzatore e aveva del metodo, io faccio danni anche da solo quando sono a casa».

Tutti fanno politica

Il comico è un fiume in piena, tanto che Fazio gli chiede come mai non si sia mai messo in prima persona a fare politica: «La politica la facciamo tutti, io la facevo quando facevo la spesa, parlavo dell'acqua pubblica o della macchina ad idrogeno», poi «mi hanno chiesto: e ora? Cosa facciamo? Ora che ce lo hai detto? Ok - ho risposto - le prendiamo e le portiamo dentro le istituzioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA