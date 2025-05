Affondo contro Hamas a caccia dei suoi leader 

Tel Aviv. Benyamin Netanyahu tira dritto e annuncia l’affondo su Gaza: «Nei prossimi giorni entreremo con tutte le nostre forze per completare l’operazione e sconfiggere Hamas», ha detto il premier israeliano in un discorso tenuto lunedì davanti a riservisti, ma reso noto il giorno dopo dal suo ufficio. E mentre Donald Trump ha avviato in Arabia Saudita la sua prima missione in Medio Oriente - senza passare per Israele -, il primo ministro si è mostrato determinato a continuare la guerra: «Non ci fermeremo - ha assicurato -. Un cessate il fuoco temporaneo potrebbe verificarsi, ma andremo fino in fondo».

L’obiettivo è eliminare la fazione islamica al potere nella Striscia a cominciare dalla nuova leadership, dopo aver decapitato la precedente: l’Idf ha lanciato ieri un attacco sull’Ospedale Europeo di Khan Yunis, nel sud di Gaza, e secondo fonti militari ai media israeliani nel mirino c’era proprio Mohammed Sinwar, nuovo capo di Hamas dopo la morte del fratello Yahya, ucciso dall’esercito israeliano a ottobre. Non è chiaro se Mohammed Sinwar, considerato ancora più spietato del fratello, sia stato ucciso, né se si trovasse sul posto. La protezione civile di Gaza ha riferito che 28 persone sono rimaste uccise e decine ferite nel raid sull’Ospedale Europeo, ma senza citare la sorte del leader. L’intenzione di Netanyahu appare ancora quella di svuotare la Striscia, come prevedeva Trump e come annunciato il 5 maggio con la nuova campagna militare destinata alla «conquista» di Gaza: Israele sta lavorando per trovare Paesi disposti ad accettare i residenti della striscia, ha detto il premier convinto che «oltre il 50%» dei palestinesi «se ne andrà», se ne avrà la possibilità.

