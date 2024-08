Affonda un cabinato, salvati in 12 

Dodici persone, tra cui quattro bambini, sono state salvate ieri pomeriggio da alcuni diportisti nelle acque davanti alla Spiaggia Vecchia a Palau. L'imbarcazione sulla quale si trovavano, un cabinato di 10 metri, è andato a fondo a poca distanza dal porto. Sul posto sono intervenute due motovedette della Guardia costiera di La Maddalena. Dai primi accertamenti non è stato registrato finora sversamento di liquidi inquinanti, ma sono in corso le indagini per capire le dinamiche dell'accaduto.

Intanto i resti del superyacht da 47 metri Alina, distrutto sabato sera da un incendio (le otto persone a bordo sono riuscite ad allontanarsi prima), giacciono davanti alla spiaggia delle Saline a circa 500 metri dalla riva su un fondale tra i 6 e gli 8 metri. Ma i detriti si stanno spargendo per il golfo. La brutta sorpresa nel primo pomeriggio di ieri nella spiaggia più frequentata e amata dagli olbiesi, Pittulongu. Con il rinforzo del vento di scirocco i detriti anneriti e bruciati sono arrivati a riva e sull’arenile.

