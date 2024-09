Affonda un barcone in acque italiane: 21 migranti dispersi 

LAMPEDUSA. Per tre giorni sono rimasti aggrappati a una barca capovolta e alla deriva nel Mediterraneo, dopo avere visto altri 21 compagni di viaggio, tra cui tre bambini, scomparire tra le onde. Quando ormai il natante era semi sommerso e in procinto d'affondare sono stati avvistati e soccorsi da una motovedetta della guardia costiera di Lampedusa. Sono 7 siriani sopravvissuti a giorni e notti in mezzo al nulla, con le forze che venivamo a mancare.

I naufraghi, ormai stremati, sono stati salvati a circa 10 miglia a sud-ovest di Lampedusa. Sbarcati sul molo Favarolo, seppure sotto choc, hanno raccontato la loro odissea in mare: «Eravamo 28, con 3 bambini. Tutti sono caduti in mare perché il tempo era brutto e il mare agitato. Abbiamo cercato di salvare i nostri compagni ma non c'è stato nulla da fare». Alle ricerche dei 21 dispersi stanno partecipando unità navali e un aereo Atr42 della Guardia Costiera, anche se difficilmente sarà possibile trovare qualcuno vivo.

Il Centro nazionale di coordinamento del Soccorso marittimo della Capitaneria di Roma ha allertato anche i centri di soccorso libico, maltese e tunisino. «Siamo partiti domenica pomeriggio da Sabrata, in Libia – hanno proseguito i superstiti dopo essere stati portati all'hotspot – a bordo eravamo tutti sudanesi e siriani. La barca si è capovolta dopo un giorno di navigazione». Il naufragio si è verificato quindi in acque territoriali libiche, ma è in acque italiane che i sopravvissuti sono stati recuperati quando ormai avevano perso ogni speranza di salvezza.

