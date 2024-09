Affonda un barcone, decine di dispersi 

Madrid. Ancora una tragedia al largo delle Canarie: i corpi di almeno nove migranti sono stati recuperati dai servizi di emergenza al largo dell’isola di El Hierro e si cercano 50 persone disperse in mare, dopo il ribaltamento del caicco sul quale viaggiavano, durante le operazioni di soccorso da parte dei servizi di emergenza. Secondo questi ultimi, citati dall'agenzia Efe, altre 27 persone che erano a bordo del barcone sono state tratte in salvo e trasferite al porto di La Restinga, a El Hierro. Due dei superstiti sono stati evacuati in elicottero in ospedale. L’imbarcazione si sarebbe ribaltata durante le manovre di soccorso.

La tragedia

Il tragico naufragio dell'imbarcazione carica di migranti è avvenuto dopo che a mezzanotte e un quarto ora locale delle Canarie, il Centro di coordinamento delle emergenze del Salvataggio marittimo ha informato il Centro di Tenerife di una chiamata di Sos ricevuta da un caicco - le fragili imbarcazioni utilizzate dai pescatori sulle coste africane - con a bordo 86 persone. Il barcone è stato poi localizzato dalla motovedetta Guardamar Conception Arenal del Salvataggio marittimo, a 4 miglia a sud dell’isola di El Hierro.

Il barcone si sarebbe ribaltato durante le operazioni di soccorso al largo della spiaggia di Las Playas. Nella zona è stata fatta convergere anche la motovedetta Adhara, che ha recuperato i corpi di nove migranti annegati, mentre altri mezzi, con l'elicottero soccorrevano 27 persone superstiti, due delle quali evacuate in elicottero in ospedale per la gravità delle condizioni.

Le ricerche

Si cercano almeno 50 migranti che risultano dispersi. Tutti gli occupanti dell’imbarcazione sono uomini ma ci sarebbero anche adolescenti fra le vittime. Uno dei corpi recuperati corrisponde a un ragazzo fra i 12 e i 15 anni. I sopravvissuti sono stati fatti sbarcare nel porto di La Restinga. Le ricerche dei migranti dispersi in mare continuano al largo della zona di Las Playas. Venerdì notte sono stati tre i caicchi carichi di migranti giunti all'isola di El Hierro, la più piccola dell'arcipelago delle Canarie, incluso quello che si è poi ribaltato.

