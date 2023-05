Affonda l’inchiesta sui ponti 

Il blitz del Noe era scattato alla fine del 2021, in piena emergenza pandemica, i Carabinieri si presentano in Comune a Olbia e notificano il sequestro di 18 ponti e altre opere realizzate sui canali della città. La tesi che sta alla base del provvedimento è semplice: i ponti “tappo” avrebbero dovuto essere demoliti dal Comune, perché sono pericolosi, e invece sono ancora in piedi. Ieri lo stesso gip che ordinò il sequestro, ha archiviato tutto. Il giudice Claudio Cozzella, accogliendo la richiesta della Procura di Tempio, ha escluso condotte illecite del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi e del dirigente comunale, Antonello Zanda, indagati per presunte omissioni.

Nessun reato

Il capo dei pm, Gregorio Capasso, ha chiuso mesi di indagini, escludendo che vi sia stato colpevole ritardo nella demolizioni dei ponti, nella pulizia dei canali e non individuando condotte illecite nella bocciatura del piano Mancini (il progetto antialluvione cassato dalla Regione). Sono state accolte in toto le argomentazioni dei legali di Nizzi e Zanda, gli avvocati Pietro Carzedda e Jacopo Merlini. Decisive la deposizione durata ore di Nizzi davanti a Capasso e le memorie consegnate in Procura da Carzedda e Merlini.

«I ponti sono di Rfi»

Il decreto di archiviazione è molto chiaro e sintetico, si comprendono benissimo le motivazioni del provvedimento. Per inquadrare i fatti va ricordato che le opere incongrue, ossia i ponti pericolosi perché ostacolano il deflusso dell’acqua, lo sono sulla base della classificazione contenuta nel Piano Mancini. Il gip, riguardo alla proprietà delle opere scrive: «Solo una piccola parte delle opere incongrue rientrava nel patrimonio del Comune di Olbia, mentre altre non risultano essere incongrue». E ancora: «È stato accertato che diverse opere risultano di proprietà di altro ente (RFI)». Fondamentale sul punto è stata la memoria di oltre mille pagine depositata dall’avvocato Pietro Carzedda. Sul sindaco di Olbia, il gip aggiunge: «Nizzi deteneva nel 2016 la delega commissariale per la realizzazione dell'intervento per poco meno di 4 mesi dalla proclamazione a sindaco e 3 mesi dall’insediamento del Consiglio comunale». Il gip segnala anche che successivamente è partita la demolizione e i canali sono stati puliti. Gli avvocati Pietro Carzedda e Jacopo Merlini si sono detti soddisfati per il provvedimento del gip. I ponti sono stati dissequestrati.