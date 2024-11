Affoga la figlia di 10 mesi nella vasca 

Torino. Lo ha ripetuto ai carabinieri come un mantra: «Stiamo insieme da 18 anni, Perla era il nostro sogno. L'abbiamo voluta tantissimo». Quasi a non credere a quello che è successo. Antonio Parrinello, 36 anni, è il papà della bimba di dieci mesi trovata senza vita, nel primo pomeriggio di ieri, a Nole, nel Torinese. Affogata, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, nella vasca da bagno. La piccola sarebbe morta per mano della mamma, Carola 34 anni, alle prese da qualche tempo con una grave depressione post partum. La donna ha anche tentato il suicidio: ora è ricoverata all'ospedale Molinette di Torino, non in pericolo di vita. Si è colpita con un coltello al torace e al collo ma le ferite non hanno leso organi vitali.

I soccorsi

A dare l'allarme è stato proprio il compagno, rientrando a casa durante la pausa pranzo. Ha trovato l'abitazione stranamente sbarrata. Tanto che, per entrare, è stato costretto a passare da una finestra. Una volta all'interno dell'abitazione si è trovato di fronte alla bimba ormai esanime nella vasca da bagno e, poco distante, la mamma ferita al petto. Ha chiamato il 112 e ha tentato di rianimare la bimba: tutto inutile. La mamma della piccola è stata stabilizzata e trasportata con l'elicottero in ospedale. Il papà in caserma per essere ascoltato dagli investigatori. Poi sono iniziati i rilievi di rito che dovranno fare piena luce sull'accaduto.

Gli indizi

A quanto pare la donna era in cura già da qualche mese per la depressione. Proprio ieri pomeriggio era attesa dallo psicologo per una visita. Situazione avvalorata da alcuni biglietti che i militari dell'Arma avrebbero ritrovato all'interno dell'abitazione. Messaggi, scritti proprio dalla mamma della piccola Perla, in grado di rendere più chiaro il male che ha portato al drammatico gesto. Di certo la famiglia non aveva sottovalutato il problema: per questo motivo la donna era seguita da uno specialista che, nelle prossime ore, sarà sentito dagli investigatori. Anche per capire se, in un quadro già delicato come quello della depressione post parto, possano essersi sommati altri problemi nella gestione della piccola. Sono ancora numerose le questioni sulle quali fare chiarezza. Per questo, nelle prossime ore, proseguiranno alcuni accertamenti tecnici, a partire da quelli sui telefoni cellulari dei genitori della bambina.

