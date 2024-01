Affitto, confermate le agevolazioni per i giovani 

Il bonus affitto per i giovani è confermato anche per il 2024. L’agevolazione consentirà di risparmiare fino a 2mila euro all’anno per le spese legate al canone di locazione.

Un’iniziativa importante, soprattutto se si pensa che i prezzi degli affitti, soprattutto nelle grandi città, hanno raggiunto cifre preoccupanti. Per i giovani e non solo.

I requisiti da rispettare per ottenere il bonus affitto giovani 2024 sono stati stabiliti per legge, e dunque non tutti potranno richiederlo. La misura rappresenta un contributo economico destinato ai giovani italiani che decidono di andare a vivere da soli.

Per avere il bonus affitto giovani 2024, infatti, sarà necessario rispettare tutta una serie di requisiti. Innanzitutto, quello relativo all’età: possono accedere solamente i giovani tra i 20 ed i 31 anni di età. In secondo luogo, il reddito dichiarato non deve assolutamente superare i 15.493,71 euro annui, pena l’esclusione dalla detrazione.

È chiaro che, per poter accedere, bisognerà stipulare un regolare contratto, al fine di portare le spese annesse in detrazione. Infine, per poter avere diritto al bonus affitto giovani 2024, l’immobile preso in affitto non deve appartenere a quelli considerati di lusso.

L’agevolazione, inoltre, non concederà un contributo economico in forma di bonifico o di sconto sull’affitto. Il bonus è infatti concesso ai giovani in forma di detrazione fiscale. L’importo massimo che si può ottenere è fissato al 20% del canone di locazione. L’affitto, poi, non riguarda solo un appartamento o un’abitazione intera. Possono fruirne anche i giovani che decideranno di prendere in locazione solo una parte dello stabile, anche solo una stanza.

La normativa ha fissato un limite massimo, oltre il quale la detrazione non potrà andare. Il bonus affitto giovani 2024 permette infatti di ottenere una detrazione massima pari a 2mila euro. E l’agevolazione si può richiedere dal momento in cui si firma il contratto di locazione, fino al quarto anno della locazione stessa. Secondo quanto chiarito mediante una circolare dell’Agenzia delle Entrate risalente al 2022, è stato anche fissato un importo minimo forfettario. Questo è fissato a 991,60 euro.

