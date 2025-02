Affitti: un piano di rientro per chi non è in regola 

L’edilizia residenziale pubblica comunale formata dai 300 alloggi di proprietà del Comune di Sant’Antioco definiti “case popolari” fa registrare il 30 per cento di evasione degli affitti non pagati.

L’amministrazione è recentemente corsa ai ripari, approvando una delibera che disciplina il piano di rientro che tiene conto della situazione economica di ogni nucleo familiare. Gli affitti vanno da 20 a 250 euro in base al reddito familiare. «Ci sono diverse tipologie di situazioni nelle quali si inquadra la morosità di cui parliamo - dice il sindaco Ignazio Locci - va sicuramente distinta l’impossibilità di pagare dalla precisa volontà. Nel primo caso, interveniamo con i servizi sociali, nel secondo invece, col passare degli anni, siamo riusciti a invertire la tendenza, anche se, inutile negarlo, esiste anche il moroso cronico, che non paga a prescindere». Il recente deliberato va incontro agli assegnatari degli alloggi che si ritrovano del pregresso da pagare, affinché possano mettersi in regola. Sono 3 le fasce di appartenenza, denominate “decadenza”, “permanenza” e “protezione”. La prima riguarda i redditi superiori ai 30 mila euro, il debito dovrà concludersi entro 2 anni. La seconda, con reddito familiare dai 16 mila e 828 ai 30 mila euro che vede la possibilità di estinzione del debito in 4 anni e infine, la terza che va da un reddito imponibile lordo familiare da 0 a 16.828 euro che dovrà concludersi in 5 anni. Si punta a invertire la tendenza. Morosità a parte, ogni anno il Comune incassa 115 mila euro dagli affitti.

RIPRODUZIONE RISERVATA